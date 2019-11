Modi: 'O ambiente (entre nossos países) vem se tornando mais propício'

13/11/2019 | 19:54



O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, cobrou nesta quarta-feira, 13, metas mais ambiciosas para investimentos entre países do Brics.

"O ambiente empresarial (no Brics) vem se tornando mais propício, mais favorável, graças à cooperação sobre propriedade intelectual e bancos", disse Modi durante encerramento do Fórum Econômico do BRICS.

O primeiro-ministro indiano pediu que sejam identificadas oportunidades prioritárias de negócios entre os países emergentes para a próxima década. "Peço que o fórum faça um mapeamento da complementaridade entre os países", disse.

Modi agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pela dispensa de visto a indianos para a entrada no Brasil. Também disse que reformas econômicas tornaram a Índia uma economia mais próspera.

O primeiro-ministro se encontrou mais cedo com Bolsonaro no Palácio do Planalto, que confirmou viagem à Índia em janeiro de 2020.

Modi está em Brasília para participar da 11ª Cúpula do BRICS, que se encerra na quinta, 14. Além dele, acompanham o evento o presidente Bolsonaro; o presidente da China, Xi Jinping; o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.