Fora dos planos, Cueva retorna ao Santos e treina em separado

13/11/2019 | 19:55



Christian Cueva está de volta ao Santos. Após passar quase duas semanas no Peru, resolvendo problemas particulares, o meia se reapresentou nesta quarta-feira e realizou treinamento no CT Rei Pelé em separado do grupo principal, no período da tarde.

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, Cueva buscou manter a forma física nos últimos dias, tendo treinado na estrutura do Universidad César Vallejo - também foi fotografado disputado uma partida em um campo de futebol society. Ainda assim, o seu aproveitamento na reta final do Campeonato Brasileiro está descartado. Por isso, deverá passar as próximas semanas trabalhando em separado.

A ideia do Santos é encontrar algum clube interessado em contratar Cueva para a temporada 2020. O meia peruano chegou à Vila Belmiro sob grande expectativa, também em razão do alto valor envolvido na transação - pelo acordo com o russo Krasnodar, o clube terá de desembolsar US$ 7 milhões (aproximadamente R$ 29 milhões) pela contratação, em pagamento previsto para iniciar no próximo ano.

Porém, Cueva não respondeu em campo e ainda teve problemas disciplinares, tendo só entrado em campo apenas uma vez após a disputa da Copa América pela seleção peruana, em duelo com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em 14 de setembro. No total, foram, até agora, apenas 17 jogos disputados pela equipe.

"Há ideia de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar. Ainda há possibilidade de fazer algo a ele para o próximo ano. Ele não joga mais no Santos neste ano. Para isso acontecer, tem de ter outra parte que queira isso. A ideia é fazer algo para ele fora do Santos no ano que vem", afirmou, recentemente, o superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori.