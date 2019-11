São Bernardo é finalista no prêmio Top Destinos Turísticos

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 07:30



São Bernardo está entre as cidades finalistas do Prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo. Selecionado por comissão julgadora e votação popular, o município concorre com outras três cidades na categoria turismo de estudos e intercâmbio, em busca do seu segundo título consecutivo na premiação.

Promovido pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) e pela Associação de Profissionais de Turismo, Skal Internacional São Paulo, o prêmio tem como finalidade valorizar e selecionar os melhores destinos turísticos paulistas. Na etapa final, que se encerra amanhã, dia 15, as cidades finalistas serão submetidas a dois tipos de julgamentos: o popular (cidade x cidade) e o profissional, no qual comissão julgadora formada por especialistas em turismo, marketing e comunicação avaliará profissionalmente os municípios de cada categoria.

“A seleção de São Bernardo para concorrer na final desta premiação tão importante em todo o Estado de São Paulo é mais um reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido na área do turismo da nossa cidade. São Bernardo mostrou que é possível sim atrair turistas”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Para ajudar a eleger São Bernardo, basta acessar o link https://votetop.com.br/votar/estudoseintercambio. A cidade concorre nesta etapa com os municípios de Botucatu, Piracicaba e Sorocaba.

Realizado anualmente, o prêmio é dividido em 16 categorias de turismo, reconhecidas pela Lei Complementar 1.261/2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de MIT (Municípios de Interesse Turístico).

Sete meses após conquistar o título de MIT, a Prefeitura já colhe os frutos de amplo processo de fomento ao calendário turístico. Só neste ano, turistas de mais de 200 cidades do País visitaram o município. De janeiro a agosto, foram 8.000 participantes no programa de turismo industrial, divididos em 270 visitas em empresas parceiras. O número é 10% superior ao total de 2018, quando recebeu 7.268 visitantes. A titulação possibilitou a oficialização da adesão de seis novas empresas ao programa de visitas monitoradas a indústrias da cidade, atingindo assim a marca de 18 parceiros vinculados ao projeto. As novas parceiras são: Volkswagen, B.Grob, Sankonfort, Unipar, Emae/Usina Henry Borden e Braskem.

São Bernardo recebe do Palácio dos Bandeirantes cerca de R$ 700 mil anuais para investir em projetos voltados para turismo, devido ao MIT. Uma das primeiras ações do Executivo é a construção do centro turístico, assim como a montagem de um receptivo para os visitantes. Segundo Morando, São Bernardo irá apostar na contratação e formação de tradutores que poderão dar apoio aos turistas que cheguem à cidade. A intenção é passar de 10 mil em 2020.

OUTRAS ATRAÇÕES

Além do turismo industrial, São Bernardo oferece ambientes para a prática de ecoturismo, devido à sua grande presença territorial na Serra do Mar. A cidade possui atividades para todas as idades, como trilhas, caminhadas, arvorismo e esportes radicais. E dispõe de um dos maiores espelhos d’água do Brasil, a Represa Billings, ideal para esportes e passeios náuticos. É neste imenso reservatório que se encontra o Parque Estoril, onde se podem desempenhar atividades como canoagem, teleférico, pedalinho, Jardim Sensorial e o zoológico do município, que abriga 250 animais de 70 espécies diferentes (entrada custa R$ 3 por pessoa).

A tradicional Cidade da Criança, primeiro parque temático do Brasil, encanta gerações por ser ideal para levar os pequenos. Inaugurado em 10 de outubro de 1968, possui mais de 30 atrações (ingresso é vendido a R$ 70).