Um pé lá, outro cá

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 07:26



Se você ainda não se programou para o feriado de 15 de novembro, celebrado amanhã, mas não quer ficar em casa e deixar de aproveitar a folga, seguem quatro opções de destinos a até duas horas e meia de distância do Grande ABC, de fácil acesso e com boa infraestrutura turística, elaboradas pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.

A atração mais próxima é Embu das Artes, a qual é conhecida por seus artesanatos locais e boa comida, e está a uma hora e meia de distância de Santo André pelo Rodoanel. Guarujá, no Litoral Sul, está a uma hora e 40 minutos pela Rodovia dos Imigrantes e, mesmo para quem não quiser entrar no mar, e estiver com crianças, há a opção de visitar o Aquário Acqua Mundo.

Quem gosta de visitar vinícolas e comer bem – destaque para a culinária portuguesa – pode ir a São Roque, que pela Rodovia Castelo Branco leva-se uma hora e 45 minutos. Os que tiverem disposição para rodar um pouco mais, em duas horas e meia pela Rodovia dos Bandeirantes se chega a Holambra, que fica ainda mais interessante na primavera, estação em que a cidade toda está florida.

EMBU DAS ARTES

Localizada a cerca de uma hora e meia do Grande ABC, Embu da Artes se destaca pelo charme das ruas de paralelepípedo, cercadas por construções históricas. Aos fins de semana e feriados uma grande feira de artes e artesanato reúne mais de 35 estúdios e galerias de pintores, escultores, metalúrgicos, entalhadores e joalheiros. A cidade consegue atrair turistas por seu contexto histórico, de compras e gastronomia. Ótima alternativa para um bate e volta.

GUARUJÁ

Conhecida como a Pérola do Atlântico, cidade do Litoral Sul fica a cerca de uma hora e 40 minutos da região pela Rodovia dos Imigrantes. Guarujá tem 27 praias com mais 22 quilômetros de extensão, além de acolher o maior aquário de água salgada da América do Sul, o Acqua Mundo – ingresso custa R$ 40 para adultos e R$ 25 para crianças. Opção para quem quer relaxar e pelo menos colocar o pé na areia.



SÃO ROQUE

Famosa por suas vinícolas, a cidade fica a uma hora e 45 minutos da região pela Rodovia Castelo Branco. São Roque proporciona ao turista a chance de curtir excelentes vinhos e culinárias típicas portuguesa e italiana. Quem estiver com jovens e crianças pode visitar o Ski Mountain Park, que tem atrações de R$ 8 (teleférico) a R$ 40 (pista de esqui e snowboard).

HOLAMBRA

Um pedacinho da Holanda em São Paulo, como dizem os moradores da cidade, Holambra fica a cerca de duas horas e meia da região pela Rodovia dos Bandeirantes. Conhecido como o maior centro de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais do País – que tem seu ápice na primavera –, o município abriga também o Boulevard Holandês, com diversas casas comerciais coloridas que imitam o estilo arquitetônico europeu.