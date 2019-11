Cortado, Antony é substituído por Mauro Junior na seleção brasileira sub-23

13/11/2019 | 18:18



O atacante Antony, do São Paulo, se apresentou à seleção brasileira sub-23 com dores na coxa esquerda e foi cortado nesta quarta-feira da disputa do Torneio Internacional de Tenerife, na Espanha, que serve de preparação para o Pré-Olímpico que será realizado em janeiro na Colômbia. O técnico André Jardine convocou o atacante Mauro Junior, do Heracles Almelo, da Holanda, para o lugar.

O jogador do São Paulo está a caminho do Brasil e realizará tratamento médico em seu clube, no Reffis do CT da Barra Funda. Ele já estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo do clássico contra o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antony sentiu as dores musculares nas duas últimas partidas do São Paulo - contra Fluminense e Athletico-PR, ambas no Morumbi. Na seleção olímpica, ele teve a lesão diagnosticada na terça-feira e foi cortado nesta quarta do Torneio Internacional de Tenerife.

O atacante do São Paulo tem sido titular da seleção comandada pelo técnico André Jardine, que pretende buscar uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020 na disputa do Pré-Olímpico.

A seleção estreia na competição amistosa nesta quinta-feira contra os Estados Unidos, às 13h30 (horário de Brasília). O torneio também contará com a Argentina e a seleção das Ilhas Canárias, convidada de última hora depois da desistência do Chile por causa da crise vivida no país. A fórmula de disputa é em semifinais e depois final e decisão de terceiro lugar, que acontecerão no domingo.