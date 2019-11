Câmara de S.Bernardo rejeita renegociação e dificulta reunificação do Consórcio

Daniel Tossato

A Câmara de São Bernardo rejeitou nesta quarta-feira (13) projeto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC com autorização para parcelar dívidas das prefeituras com a entidade. Foram 18 votos para derrubar a proposta e outras três abstenções. Na prática, a decisão do Legislativo dificulta a reunificação dos entes ao colegiado regional.

Pelo estatuto do Consórcio, medidas administrativas de impacto precisam ser aprovadas pelos vereadores de todas as cidades. Portanto, o mesmo projeto de lei foi encaminhado às sete câmaras. A reprovação em uma delas inviabiliza o andamento de determinado ato administrativo – como esse, de facilitar de pagar passivos.

A alegação do presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador bispo João Batista (Republicanos), foi a de que o pagamento das dívidas em até 200 parcelas é prazo muito longo e pode abrir espaço para algum mau pagador. “(O parcelamento da dívida) Em 200 parcelas é uma excrecência. Não se fala em juros nem nada. São 200 meses. Nem a loja de crediário mais famosa do Brasil concede tanto tempo para se pagar uma dívida”, afirmou.

Prestes a completar 30 anos, o Consórcio conseguiu, na semana passada, reunir oficialmente todos os municípios fundadores após a Câmara de Diadema aprovar o regresso do município ao bloco – além dos diademenses, pediram para sair do grupo as prefeituras de São Caetano e Rio Grande da Serra, que já retornaram ao órgão.

Para facilitar essa reunificação, o Consórcio instituiu um Refis, programa de refinanciamento de passivos, com amortização de juros e multa e extensão de pagamento do deficit. Desse jeito, o colegiado estaria completo sem prejudicar as finanças das administrações municipais em época de crise econômica e aperto nas despesas.

A implementação do Refis foi votada pelos sete prefeitos em abril, conforme relatou o Consórcio. O objetivo, ainda segundo a entidade, foi oferecer uma opção de “desafogo financeiro” aos municípios, que há muito tempo vinham apresentando dificuldades para arcar com repasse ao colegiado.

“O veto da Câmara de São Bernardo à negociação em até 200 parcelas pode inviabilizar a proposta, já que era preciso o aval dos seis legislativos para o modelo ser implementado. Com isso, segue em vigência a proposta de parcelamento em até 72 vezes, seguindo modelo pactuado e já aprovado em assembleia em gestões anteriores. É importante esclarecer que a proposta era voltada para benefício de todos os municípios que possuem dívidas com o Consórcio”, argumentou a entidade.

CONFIRA COMO CADA VEREADOR VOTOU:

VOTARAM PARA REJEITAR PROJETO

Almir do Gás (PSDB)

Ary de Oliveira (PSDB)

Aurélio (PTB)

Bispo João Batista (Republicanos)

Eliezer Mendes (Podemos)

Estevão Camolesi (Cidadania)

Fran Silva (SD)

Gordo da Adega (PCdoB)

Ivan Silva (SD)

Jorge Araújo (PHS)

Julinho Fuzari (Cidadania)

Martins Martins (PHS)

Pastor Zezinho Soares (PSDB)

Pery Cartola (PSDB)

Reginaldo Burguês (PSD)

Samuel Alves (PSDB)

Toninho Tavares (PSDB)

Índio (PL)

ABSTENÇÕES

Ana Nice (PT)

Joilson Santos (PT)

Tião Mateus (PT)

NÃO VOTARAM O PROJETO

Manuel Martins (Cidadania)

José Luis Ferrarezi (PT)

Mauro Miaguti (DEM)

Rafael Demarchi (Republicanos)

Roberto Palhinha (Avante)

Juarez Tudo Azul (PSDB)*