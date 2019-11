Fernanda Machado fala sobre a nova temporada de Impuros e diz que está tentando engravidar

13/11/2019 | 17:10



Para quem não se lembra, a atriz brasileira Fernanda Machado mora nos Estados Unidos desde 2014 com o marido, Robert Riskin, e o filho Lucca. Agora, depois de seis anos, Fernanda é oficialmente uma cidadã americana e, em entrevista com a coluna da Patrícia Kogut, falou um pouco mais sobre as suas novidades.

- Eu tinha o green card há quase quatro anos. Entrei com um processo pela cidadania que levou mais ou menos um ano. Ao receber a data da entrevista, tive que estudar, durante um mês, cem questões de história, política e geografia do país. Mas lá na hora só perguntaram dez. Depois do teste, teve uma cerimônia em Los Angeles. Dessa forma, consegui tirar o passaporte americano, que está para chegar. Meu visto já era de residente permanente, a diferença é que o green card precisa ser renovado a cada dez anos. E, às vezes, mesmo com ele, as pessoas são paradas na imigração. Agora, não preciso me preocupar mais com isso. Também tenho o direito de votar aqui e posso tirar o green card para os meus pais. Gostaria que eles viessem morar comigo um dia, revelou.

Fernanda contou que acabou de se mudar para uma casa nova em Santa Bárbara, na Califórnia, cidade onde o marido cresceu e mantém os negócios. Em julho do ano que vem, os dois completarão oito anos juntos e ainda planejam ter mais um filho:

- Ele é uma pessoa muito especial. Encontrei o amor da minha vida. Se Deus quiser, a gente vai completar a família logo. Estamos tentando. Mas enfrentei uma endometriose e não tenho mais 20 anos de idade. Então, é complicado, mas estamos na torcida, contou a atriz, de 39 anos de idade.

Mesmo vivendo nos Estados Unidos, Fernanda não abandonou sua carreira. A atriz acabou de estrear a segunda temporada de Impuros, na Fox. Contou que de fevereiro a abril de 2019 ficou no Brasil gravando a série como a policial Andréia, além disso revelou que teve o apoio da mãe para cuidar do filho.

- Eu ainda tenho um apartamento no Rio de Janeiro. Robert foi para lá, mas ele não consegue passar muito tempo longe dos EUA por causa do trabalho. Minha mãe ficou com o Lucca enquanto eu gravava. Desta vez, me assustei demais com a violência na cidade. Entrei para um grupo de mães no WhatsApp para que o Lucca pudesse encontrar outras crianças. Elas me falaram de vários crimes que estavam acontecendo perto do meu condomínio. Acabei até entrando no clima pesado da personagem, disse.

Fernanda ainda contou um pouco mais sobre a série:

- Ela está com bastante história na nova temporada. Fiquei animada quando li o roteiro. É uma série bastante especial. Amo a personagem, que é uma mulher forte. E as parcerias também são muito boas. Adoro o René, o Tomás e o Rui. Morello e Andréia têm um embate maior agora. Ela aparece de saco cheio da loucura e do desequilíbrio dele.

A atriz disse também que recebe convites para novelas, mas que recusa com o coração apertado por conta da distância que ficaria da família.

- Eu tenho uma agente aqui e, depois que tiver o segundo filho e ele estiver um pouquinho maior, vou investir nisso. Não tenho paranoia com questão de idade. Acho que ator tem trabalho em qualquer época da vida, disse comentando sobre os seus planos de seguir uma carreira internacional.

Realmente deve ser difícil ficar longe da família, né?