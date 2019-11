Bolsonaro confirma viagem à Índia em janeiro de 2020

13/11/2019 | 16:10



Durante reunião bilateral com o primeiro-ministro Narendra Modi, na tarde desta quarta-feira, 13, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que viajará à Índia em janeiro de 2020. O primeiro-ministro indiano está no Brasil para participar da 11ª Cúpula dos BRICs. O encontro com Bolsonaro durou cerca de 25 minutos.

Mais cedo, Bolsonaro teve reunião com o presidente da China, Xi Jinping. Brasil e China assinaram acordos em áreas como agronegócio, de investimento, transporte, saúde e cultura. A programação da cúpula vai até esta quinta-feira, 14. Participam ainda do evento o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Estão previstas reuniões bilaterais na quarta-feira, 14, à tarde, de Bolsonaro com Putin e Ramaphosa, no Palácio do Planalto. Os líderes dos países emergentes desembarcaram no Brasil horas após representantes de Juan Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil, invadirem a embaixada do país em Brasília.

A convulsão social na América do Sul, no entanto, deve ser tratada apenas em encontros bilaterais, pois a discordância entre o Brasil e os demais países do Brics sobre as crises vizinhas deve impedir um posicionamento comum durante a reunião da 11ª cúpula dos países emergentes.