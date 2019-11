Carreta pega fogo na Rodovia Anchieta

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 15:50



Uma carreta Skania, carregada com 30 toneladas de polietileno, pegou fogo na altura do quilômetro 50 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Segundo informações da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) e da Polícia Rodoviária, por volta das 13h50 uma falha mecânica provocou o fogo no motor. Toda a cabine foi consumida pelas chamas.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor, que também não foi identificado. Não houve derramamento da carga. A faixa da direita segue bloqueada e o tráfego ocorre apenas pela faixa da esquerda. Os usuários com destino à Capital devem preferencialmente utilizar o trecho de Serra da Imigrantes. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego.