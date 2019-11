Lucro de Petrobras, Eletrobras e BB no ano até setembro é o maior desde 1993

13/11/2019 | 15:25



O lucro acumulado pelas três maiores estatais brasileiras - Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil - nos nove primeiros meses de 2019, de R$ 52,065 bilhões, é o maior da série histórica iniciada em 1993. Os números estão em estudo da Economatica que compilou os valores nominais (ou seja, sem ajuste inflacionário) do lucro ou prejuízo das empresas no período.

O resultado de 2019 é 53% superior ao acumulado no mesmo período de 2018, de R$ 33,966 bilhões. No entanto, o maior resultado para o mesmo intervalo até então era o de 2011, com lucro acumulado de R$ 40,648 bilhões. O pior resultado nominal é de 1996, quando as três companhias tiveram, juntas, prejuízo acumulado de R$ 5,026 bilhões até setembro, puxadas pelo resultado negativo de R$ 7,657 bilhões do Banco do Brasil.

Em 2019, a maior contribuição para o lucro recorde foi da Petrobras, com ganhos de R$ 31,984 bilhões nos três primeiros trimestres do ano. De acordo com a Economatica, a petrolífera pode superar seu lucro anual de 2010, de R$ 35,1 bilhões, o maior da série, a depender dos resultados do quarto trimestre.

O segundo maior lucro neste ano até setembro foi o do Banco do Brasil, de R$ 12,468 bilhões. A Eletrobras teve lucro de R$ 7,613 bilhões no mesmo período.