Estações de trem celebram Dia Mundial da Gentileza

Yasmin Assagram

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 15:29



Diante da correria do dia a dia, gestos simples podem alegrar a vida de qualquer um. Por isso, hoje, é celebrado o Dia Mundial da Gentileza, e funcionários de nove estações da CPTM se reuniram para entregar em média 10 mil pirulitos e adesivos no local de embarque nos locais. Uma estação, foi a de Santo André, que circula por dia aproximadamente 65 mil pessoas.

Em uma hora de ação, pelo menos oito funcionários da companhia foram destinados para trabalhar no projeto e agradecem pela iniciativa. "É a primeira vez que isso acontece por aqui. Os passageiros não esperam e quando entregamos, não tem uma pessoa que não abra uma sorriso quando recebe", ressalta a supervisora geral de estações, Érika Daniela Alves, de 41 anos.

A funcionária ainda destaca que essa ação é uma continuidade do Dia do Abraço, celebrado no mês de maio. "No dia do abraço, percebemos que as próprias pessoas vieram pedir um abraço para gente. Então, essa ação vem para somar esses projetos simples mas que fazem a diferença", observa.

Um dos passageiros que ficou surpreso foi o auxiliar de manutenção José Augusto de Jesus, de 55 anos. "Fiquei impressionado. Achei muito bacana eles terem lembrado de nós e tirado um pouco de tempo do dia para nos dar essa atenção", disse.

A ação ainda acontecer nas estações Júlio Prestes, Palmeiras-Barra Funda, Luz, Pinheiros, Brás, Mauá, São Caetano e Tamanduateí.