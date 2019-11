13/11/2019 | 14:38



O presidente da Seção Brasileira do Conselho Empresarial do Brics, Jackson Schneider, disse que, em reunião plenária anterior ao início do Brics Business Council - "Parceria Econômica para um novo ciclo de desenvolvimento", foram fechadas "propostas promissoras".

"Como cooperação em biotecnologia, acordos de reconhecimento entre operadores econômicos, adoção de certificado fitossanitário, eletrônico", citou. Segundo ele, essas prioridades serão apresentadas aos empresários do Brics.

Schneider falou ainda sobre acordos de tecnologia e conectividade. Ele lembrou que o grupo participa de todas as cúpulas dos Brics desde 2014.