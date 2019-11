Toyota Yaris 2020: XL Plus Tech tem motorização mais potente; linha ganha nova nomenclatura

Sérgio Vinícius



A linha Yaris 2020 recebeu mudanças por parte da Toyota. Todas as versões ganham novas nomenclaturas, para facilitar a diferenciação. Além disso, a linha XL Plus Tech hatchback, que antes era equipada com motor 1.3L Dual VVT-i, agora chama XL Plus Connect. Ela passa a ter motorização 1.5L Dual VVT-i e é vendida pelo mesmo valor oferecido antes da atualização.

As versões que oferecem as funcionalidades Android Car Auto e Apple Car Play, integradas na nova central multimídia do Yaris, passam a ter o nome Connect. Já a opção de entrada foi batizada de Live.

Desta forma, o Yaris será oferecido no mercado brasileiro com as seguintes nomenclaturas: XL Live, com configuração de entrada, e XL Plus Connect, XS Connect, X Way Connect e XLS Connect. Os nomes valem para as carrocerias hatchback e sedã.

XL Plus Connect

Antes equipada com motorização 1.3L Dual VVT-i, o modelo passa a ter um motor 1.5L Dual VVT-i. Ele gerar 110 cv de potência a 5.600 rpm e 14,9 kgfm de torque a 4.000 giros quando abastecido com etanol.

A versão será oferecida pelo mesmo preço sugerido anteriormente – R$ 71.990 para a carroceria hatchback e R$ 75.190 para o modelo sedã.

A versão XL LIVE, na carroceria hatchback, segue sendo equipada com motor 1.3L. Desde o modelo com câmbio manual, traz de série computador de bordo, comandos no volante, controle de estabilidade (VSC), tração (TRC), freios com sistema ABS/EBD/BAS e assistente de partida em rampa (HAC).

Ele traz ainda direção eletro assistida progressiva (EPS), ar-condicionado e os obrigatórios airbags duplos dianteiros. A versão XL Live com câmbio CVT adiciona itens como controle de velocidade de cruzeiro e função eco driving do computador de bordo.

A partir da versão XL Plus Connect, o motorista terá à disposição rodas de liga leve 15’’ na cor cinza, descansa-braços traseiro, detalhes internos na cor prata, ar-condicionado automático e digital, chave inteligente presencial, Smart Entry e sistema de partida sem chave tipo Start Button.

Já a versão XS Connect contempla todos os equipamentos da XL Plus Connect, adicionando manopla do câmbio e revestimento das portas em couro, grade com detalhes cromados, roda de liga leve de 15” dual tone (preto e prata). Além disso, bancos de couro, retrovisor externo com rebatimento elétrico, câmera de ré, tapetes em carpete e computador de bordo com tela de 4.2” com tecnologia TFT.

A versão X Way Connect, além de todos os itens da XS Connect, ganha pintura dual tone e novo design de roda, além de rack no teto, apliques de para-choque e para-lama, frisos nas laterais e logotipo X Way na parte traseira.

Para a versão topo de linha XLS Connect, o modelo é equipado de série com Luz Diurna de Condução (DRL). Além disso, a categoria oferece teto solar, sensor de chuva, faróis projetores com lâmpadas halógenas, lanternas em LED e sete airbags.

Preços

O Yaris continua sendo oferecido em 11 versões. Confira abaixo atualizada e seus valores para a nova linha 2020.

YARIS HATCHBACK 1.5L XLS CONNECT CVT R$ 83.990,00 X WAY CONNECT R$ 81.990,00 XS CONNECT R$ 77.990,00 XL PLUS CONNECT R$ 71.990,00 1.3L XL LIVE R$ 68.590,00* MT R$ 66.490,00* YARIS SEDÃ 1.5L XLS CONNECT CVT R$ 85.990,00 XS CONNECT R$ 80.990,00 XL PLUS CONNECT R$ 75.190,00 1.3 L XL LIVE R$ 69.990,00* MT R$ 68.490,00*

*preço com pintura metálica incluída

