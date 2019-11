Ivete Sangalo relembra trocadilho que fez para Cher e conta história inusitada da vez em que perdeu seu rabo

13/11/2019 | 14:11



Ivete Sangalo marcou presença no Que história é essa, Porchat?, programa de Fábio Porchat na GNT, e fez todo mundo dar muita risada ao contar algumas histórias! Na primeira, ela relembrou de sua viagem para Paris, onde acabou sendo convidada para assistir a um desfile na primeira fileira:

- Eu nunca fui a desfiles chiquérrimos. E eu fui convidada. Eu estava em Paris, fazendo uns showzinhos pela Europa. E aí fui no show da Chanel, cheguei lá, na primeira fila, tinha uma cadeira do meu lado, estava tudo cheio. Tinha uma mulher do meu lado chamada Shakira, mas que não era a Shakira Shakira [cantora].

Em seguida, ela relata ter visto uma movimentação:

- De repente abre um clarão e quem sai da roda? Cher! No que eu vi Cher eu falei: a minha carreira internacional está consolidada! Ela chegou e sentou onde?, disse, contando que a veterana do música sentou ao seu lado.

E continua:

- Conversa vai, conversa vem, ela amiga de Shakira, eu no meio. E eu pensei: Bicho, eu preciso lançar alguma ideia para essa mulher ter um contato visual. Eu falei: Cher, você não sabe. Lá na Bahia eu faço uma música em sua homenagem. E ela: really [jura]? E eu digo: really. Ela falou: como é? E eu disse: chama aCher music!, contou, fazendo trocadilho com axé music!, e explicando em seguida que Cher não entendeu nada, mas respondeu que achou incrível.

Em seguida, a jurada do The Voice Brasil contou da forma mais divertida possível a vez em que perdeu o seu aplique em uma interação um pouco acalorada com seus fãs! Para que o seu segurança pessoal soubesse melhor do que ela estava falando, a cantora pediu ajuda para que ele achasse o aplique no chão gritando:

- Claudio, o meu rabo!

Demais, né?