Isis Valverde conta que se tornou filha melhor depois de virar mãe: É mais intenso

13/11/2019 | 14:11



Isis Valverde, mãe do pequeno Rael, de 11 meses de idade, está no elenco da nova novela Amor de Mãe - que estreia dia 25 de novembro na Rede Globo. Em entrevista, a atriz ressaltou que a nova condição a fez ser uma filha melhor até mesmo na ficção, segundo o site Extra.

- Para mim, que sou mãe hoje, interpretar uma filha é mais intenso. Quando Rael nasceu, olhei para minha mãe de forma diferente. É como se o amor tivesse triplicado. E ela sempre me disse isso, que quando eu tivesse um filho iria saber toda a preocupação, todo o amor que ela tem por mim. Está sendo especial ser essa filha na história, falou Isis, de 32 anos de idade, que interpretará a enfermeira Betina.

A atriz também comentou que a personagem também está fazendo ela encarar um de seus dramas pessoais.

- Quando Zé Villamarim [diretor] me contou sobre Betina, achei incrível, principalmente, por ela me ajudar a acabar com meu medo de sangue. E estou lidando bem. A mão fica gelada, mas vamos seguindo em frente, sinto que estou me curando... Só que não! Ela é uma joia de mulher que vive uma relação abusiva, sofre com a violência verbal e física do ex-marido. Betina tem medo, não quer abrir a situação para outras pessoas... É importante levar essa questão, porque o silêncio mata, disse.

Isis afirmou que as mulheres não serão chamadas de vítimas e que está com grandes expectativas com o papel:

- Elas são sobreviventes. É importante ter isso em uma novela. Todo mundo vai assistir. E se a mulher que esta lá na roça, submissa ao cara que está descendo a coça nela, olhar para Betina, ver que ela não aceita tal situação e também não se calar, vou ganhar o dia. Esse lado social é muito legal, falou.

Parece que a novela vai abordar muita coisa interessante, né?