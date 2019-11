Fã de Simaria é preso após planejar atentado contra a cantora em show

13/11/2019 | 14:11



Um fã da cantora Simaria foi preso na última terça-feira, dia 12, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o fã foi detido por planejar um atentado contra Simaria em um show que a sertaneja faria com a irmã, Simone, no dia 14 de dezembro, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Em depoimento, ele contou que queria se vingar da cantora por não ter tido respostas dela nas redes sociais.

Ainda de acordo com a jornalista, o fã já tem passagens pela polícia por furtos, roubos, agressão e desacato. Atualmente, ele espera por sua transferência para um presídio em São Paulo.

A assessoria de imprensa da dupla Simone e Simaria enviou o seguinte comunicado sobre o caso:

A Social Music e Áudio Mix, escritórios responsáveis pelo gerenciamento de carreira da dupla Simone&Simaria comunicam que, por decorrência dos reiterados e graves ataques sofridos pelas artistas em suas respectivas redes sociais e no exclusivo objetivo de preservação da integridade física das cantoras e seus familiares, levou a questão ao conhecimento das autoridades públicas para os devidos fins e providências.

Tomando conhecimento dos recentes acontecimentos policiais, por total confiança nas instituições públicas e irrestrita obediência de segredo de justiça do processo judicial, reserva-se quanto aos detalhes, aguardando o decorrer de sua tramitação.

Que o respeito, a alegria e o carinho, marca da dupla Simone&Simaria, para com seu público, fãs e admiradores de seu trabalho se sobreponham, fazendo deste fato rapidamente esquecível.