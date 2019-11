Meghan Markle e príncipe Harry decidem passar Natal nos Estados Unidos

13/11/2019 | 14:11



Meghan Markle e o marido, príncipe Harry, vão comemorar o primeiro Natal do filho Archie, de seis meses de idade, este ano! Segundo informações da revista Hello, o casal optou por passar o feriado nos Estados Unidos, com a mãe da Duquesa de Sussex, Doria Ragland, ao invés de se reunir com a família real na tradicional cerimônia organizada todos os anos pela Rainha Elizabeth II.

A revista também pontuou que o Duque e a Duquesa de Sussex devem emendar suas férias com as comemorações de final de ano. De acordo com a publicação, o casal terá seis semanas de férias e, como já estarão em terras estadunidenses, decidiram continuar por lá com o bebê. A novidade, entretanto, não foi confirmada por assessores oficiais da realeza britânica.

Todos os anos, a rainha tem o hábito de se reunir com o filho, Charles, e os netos, Harry e William, e seus familiares em Norfolk, região praiana localizada no leste da Inglaterra, onde está uma das maiores mansões da família real, a Sandringham House.