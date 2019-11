Teleférico do Parque Estoril está adaptado para cadeirantes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 12:59



O teleférico do Parque Estoril, em São Bernardo, recebeu duas cadeiras adaptadas para o transporte de cadeirantes. Com um percurso de cerca de um quilômetro, o equipamento é o primeiro do Brasil e da América Latina a ser capaz de transportar cadeiras de rodas.

O ingresso para o teleférico custa R$10 para o percurso apenas de ida e R$ 16 para ida e volta. Por determinação do permissionário do serviço, o transporte de cadeirantes e de até um acompanhante será gratuito.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) explicou que as cadeiras foram instaladas pelo permissionário a pedido da administração municipal. "É mais uma iniciativa de inclusão para a população da cidade", afirmou.

O consultor Daniel Georgio, 28 anos, elogiou e aprovou a novidade. "Já viajei muito, estive em diversas cidades turísticas, mas nunca tive a oportunidade de embarcar com a minha cadeira", explicou. "A sensação é fantástica", concluiu.

O advogado Luiz Carlos Kassab, 41, relembrou que toda vez em que andou de teleférico foi sendo colocado na cadeira, com ajuda de terceiros. "Dessa forma temos a nossa própria autonomia. Isso é que é inclusão", pontuou.

O administrador do Parque Estoril, Rubens Américo da Silva, relatou que não foram necessárias grandes intervenções no equipamento para a inclusão das cadeiras adaptadas, apenas uma mudança na alça de sustentação para considerar as diferenças dos centros gravitacionais dos corpos transportados.

O Parque Estoril funciona de quarta à sexta-feira, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 3 por visitante e o estacionamento R$ 15 por veículo. O ingresso da direito à visita ao zoológico, que recebe animais feridos e sem de serem soltos na natureza. Também dá acesso à área de banho e aos 500 mil m² do parque.