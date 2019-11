Livro e documentário contam a história de 50 anos do Semasa

Vinícius Castelli

13/11/2019 | 12:15



A história da autarquia responsável pelos serviços de água e esgoto, limpeza, coleta e destinação do lixo em Santo André está contada no livro Familia Semasa 50 Anos, lançado na manhã de hoje (13) em evento realizado no Cinemark do Grand Plaza Shopping. A obra é assinada pelo jornalista e historiador do Diário Ademir Medici. Funcionários, familiares e convidados também acompanharam documentário com momentos importantes da trajetória do Semasa em seus 50 anos de atuação na cidade.

"Quando o Ademir (Medici) aceitou esse trabalho, tive certeza de que a qualidade seria de excelência", disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O livro é resultado de quatro meses de trabalho do jornalista, que além de contar com acervo próprio, também foi a campo para fazer pesquisas e ouvir funcionários e ex-funcionários da autarquia. "A ideia foi contar a história do Semasa a partir da memória oral das pessoas", explicou Medici.



Fotos: André Henriques/DGABC