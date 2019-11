Cozinheiros preparam sobremesa desastrosa em prova e chocam a web

13/11/2019 | 12:11



Para a maior parte dos participantes, a prova do MasterChef - A Revanche da última terça-feira, dia 12, foi um verdadeiro sufoco. Os sete cozinheiros restantes tiveram que preparar um terrine de sobremesa e foram avaliados por um jurado especialista em doces. Porém, durante a execução da prova, as coisas não saíram como o esperado, principalmente na hora de desenformar o prato. No final, apenas Estefano, que é especialista em confeitaria, se deu bem e ganhou a prova.

E não foram só os jurados e os participantes que ficaram tensos dessa vez. O público também sofreu com o que estava assistindo e fez questão de comentar tudo na internet:

Meu Deus, essa foi a prova mais desastrosa que eu já vi no Masterchef, escreveu um internauta, que foi acompanhado por outro:

Essa prova está uma vergonha.

Um fã do programa até se identificou com o que estava acontecendo na telinha:

Expectativa: Terrine. Realidade: os bolos que normalmente eu faço em casa.

Após o desastre com a maioria dos terrines, Thiago, Katleen e Fabio foram para o segundo desafio e tiveram a chance de se salvarem da prova de eliminação. Eles tiveram que cozinhar um guiozá, prato típico oriental, e nenhum dos três conseguiu executá-lo perfeitamente; mas Thiago levou a melhor e se livrou da berlinda. Assim, os cozinheiros restantes foram para o duelo final.

Na eliminação, Katleen e Fabio cozinharam uma releitura de bentô, um prato que podemos chamar de uma marmita japonesa, com arroz, proteína animal, alimentos em conserva e molho. Ambos os participantes foram elogiados pelos jurados Érick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, mas a cozinheira se deu bem e ficou no reality, sendo a última mulher competindo nessa edição. Fábio, que estava pela segunda semana seguida no duelo de eliminação, teve que deixar o programa.