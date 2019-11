Anitta revela que fez cocô nas calças, esquece que já tinha ficado com funkeiro e fala sobre o novo irmão: - Parece comigo antes das plásticas

13/11/2019 | 12:10



Anitta não tem problema em falar sobre quase nenhum assunto e ela reforçou isso mais uma vez! A cantora gravou três vídeos com o youtuber Matheus Mazzafera e fez revelações um tanto quanto inusitadas. A artista lembrou de alguns micos que passou durante a vida, como por exemplo, a vez em que vomitou no carro novo de um namorado após ter bebido muito. Ela disse que começou a beber com 23 anos de idade e que ainda estava aprendendo a lidar com álcool, por isso passou dos limites e botou tudo para fora. Além desse episódio, ela lembrou de quando borrou as calças:

- Eu já caguei nas calças, foi ano passado lá na Colômbia. Eu fui soltar um peido, estava em uma van e tinha bebido muito energético. Fui soltar um peido, senti um negócio quente, líquido e minha calça ficou toda marrom, disse ela, acrescentando que teve até que desmarcar uma reunião e, quando chegou no hotel, passou ainda mais vergonha, pois o cachorro do segurança ficou a cheirando e latindo.

Mas Anitta não fez revelações apenas sobre seus micos. A artista falou que o que mais a irrita é lentidão em assuntos profissionais. Ela também odeia deixar as pessoas esperando e não aguenta mais cantar Show das Poderosas. Já na vida pessoal, ela contou que prefere fazer sexo devagar e disse ter sofrido por amor apenas duas vezes, mas de ficar mal mesmo foi apenas uma. A voz de Vai Malandra pode até não ter sofrido muito, mas ela já pegou muita gente e fez questão de contar isso nos vídeos!

A musa contou que já beijou MC Rebecca, Maluma, Luan Santana e Vittão, mas afirmou que não está tendo nenhum caso com ele. A lista de beijos de Anitta deve ser bem longa, pois ela não se lembrava que já tinha ficado com o funkeiro PK - na verdade, ela tinha até esquecido que o nome dele era esse e só lembrou quem era o músico quando Mazzafera cantou o refrão do hit Quando a Vontade Bater. Por mais que a ex-namorada de Pedro Scooby fique com bastante gente, tem nomes que ela preferiria evitar, como Cristiano Ronaldo e Leo Picon. E a cantora pop ainda tem uma regra:

- Gente comprometida eu não pego!

Por mais que a vida pessoal de Anitta sempre tenha grandes repercussões, a diva disse que não se importa muito com isso, mas para ela o importante é o seu trabalho sempre falar mais alto. Na visão dela, o trabalho que tem feito está dando certo e isso faz com as fofocas sobre sua vida bombarem, mas para a artista está tudo bem as pessoas terem essa curiosidade e se diz muito verdadeira e sem problemas em falar sobre os mais diversos assuntos, o que só aumenta o interesse do público.

Com toda essa exposição, a funkeira conta que para ela a família é seu porto seguro e os amigos de antes, de quando ela não era famosa e ainda não tinha nada. Porém, a família de Anitta passou por uma reviravolta nos últimos tempos com a chegada de um irmão desconhecido e a artista de Honório Gurgel fala sobre como se sentiu com a descoberta:

- Eu fiquei super feliz, eu amo família, família é algo que me pega. Eu sempre quis ter mais e mais, então eu fiquei super feliz. Descobri que tenho uma sobrinha, foi tudo um sonho. Ele (o irmão) parece comigo antes das plásticas.