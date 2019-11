Eduardo Bolsonaro apoia tomada de embaixada da Venezuela por aliados de Guaidó

13/11/2019 | 11:45



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para declarar apoio à ocupação da embaixada da Venezuela na madrugada desta quarta-feira, 13, por um grupo de aliados do Juan Guaidó, opositor do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e autoproclamado presidente daquele país.

"Ao que parece agora está sendo feito o certo, o justo", disse o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio de uma declaração publicada no Twitter.

Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados.

Quando Guaidó tentou assumir o poder da Venezuela, se autoproclamando presidente do país, foi reconhecido formalmente pelo Brasil. Eduardo apoiou a tomada de poder, usando #foraMaduro nas redes sociais.

Brics

O posicionamento do governo brasileiro sobre a tomada da embaixada deve gerar repercussão diretamente nas atividades da 11ª Cúpula dos Brics, que reúne os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Com exceção do Brasil, todos esses países apoiam a permanência de Nicolás Maduro no poder.

Invasão

No meio diplomático, a ocupação da embaixada tem sido encarada como uma invasão, uma vez que o presidente da Venezuela atualmente, e de fato, é Nicolás Maduro.

Mesmo que a entrada dos aliados de Guaidó na embaixada tenha ocorrido com o consentimento dos funcionários de Maduro que lá estavam, a avaliação é de que, para efeitos diplomáticos, trata-se de uma invasão.