13/11/2019 | 10:49

O calor chegou e já é hora de programar as próximas férias. Os hotéis da premiada rede Tierra oferecem promoções e benefícios especiais para quem quer desbravar as belas paisagens da Patagônia chilena nas férias de verão.

Na reserva do programa all inclusive de três noites no Tierra Patagonia e quatro noites no Tierra Chiloé, são disponibilizados 10% de desconto ao cliente. Além disso, também é ofertada uma diária gratuita em Santiago, Puerto Varas ou Punta Arenas, em hotéis parceiros, com traslados incluídos.

Patagônia: regiões norte e sul

A Patagônia Sul propicia momentos de contato imersivo com a natureza, como trekking por trilhas e montanhas do Parque Nacional Torres del Paine. As cavalgadas por florestas de árvores nativas e as navegações entre geleiras também são bastante populares entre os viajantes. Já na porção norte, vilarejos pitorescos e excursões de barco entre canais para observação da fauna local são alguns dos grandes atrativos.

Fotos do Chile

O Chile é um destino com regiões para todos os tipos de viajantes. Tem cidade urbana, arquipélago cheio de natureza, deserto, lagos e até estações de esqui para quem quer se divertir na neve. O Rota de Férias preparou uma galeria recheada de fotos do Chile, que mostra os destinos mais incríveis do país. Confira: