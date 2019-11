13/11/2019 | 10:42



As vendas do comércio varejista estão 4,7% abaixo do pico alcançado em outubro de 2014, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio referentes a setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Essa é a menor distância para o pico de vendas desde que começou a crise, ressaltou Isabella Nunes, gerente da pesquisa no IBGE.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume vendido em agosto estava 8,0% aquém do patamar recorde alcançado em agosto de 2012.