Atenção ao passageiro

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 10:23



Uma faixa de terra, sem qualquer tipo de proteção ou sinalização. Esta é a descrição do terminal de ônibus do Jardim Itapark, em Mauá. Local onde passageiros ficam expostos a sol e chuva à espera de transporte. Não é o único da cidade em situação precária. No Jardim Zaíra e no Jardim Itapeva a situação é semelhante. Penalizando única e exclusivamente o munícipe, principalmente o que mora na periferia.

A boa notícia é que tal sofrimento poderá ser encerrado em breve, visto que a Prefeitura, comandada por Atila Jacomussi, deu início a processo de licitação para construção ou reforma das paradas. E que a abertura dos envelopes com as propostas deverá ocorrer em dezembro, com previsão de conclusão das obras em 18 meses.

É louvável que o Executivo mauaense demonstre importar-se com tal questão. Entretanto, é preciso que Atila e seu secretariado atuem de forma incisiva para que não ocorra situação semelhante à de cinco anos atrás, quando se realizou licitação, definiu-se um ganhador, e este declinou da obra.

Ainda no campo do transporte público, é imperativo que o prefeito recorde-se de promessa feita durante a campanha eleitoral, de que acabaria com o monopólio do setor. Mas que convenientemente esqueceu-se após tomar posse.

É urgente que faça valer o que está no papel. E exija que a Suzantur coloque nas ruas, à disposição dos mauaenses, o número de coletivos estipulado em contrato assinado em 2014. A concessionária deveria ter frota com 248 veículos zero-quilômetro, mas atua com apenas 223.

Atila, pelo menos no discurso, se mostra ciente de tal falha. Tanto que, a este Diário, declarou que iria cobrar o cumprimento integral do acordo. Mas, com o passar dos dias, talvez tomado pela dura rotina de administrar o município, deixou o compromisso assumido em segundo plano.

Prefeito, os mauaenses merecem terminais e ônibus confortáveis. Se não der atenção devida a isso, é o senhor quem pode ficar a pé na próxima eleição.