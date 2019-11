Demi Lovato posta foto com novo affair e web compara: Parece o Mc Guimê

13/11/2019 | 09:11



A internet acordou com uma dúvida e tanto na manhã desta quarta-feira, dia (13),. A causadora disso tudo foi Demi Lovato, que publicou uma foto ao lado de seu novo romance, o modelo Austin G. Wilson. Depois da euforia toda por Demi aparecer com um novo crush, os internautas logo notaram que o rapaz se parece com outra pessoa!

Demi estava solteira desde o começo de 2019, quanto terminou o namoro com o designer Henry Levy, mas a fila andou! A voz de Sorry Not Sorry postou uma foto em preto e branco, na qual ganha um beijinho na bochecha do modelo, que está sem camisa e deixa à mostra seu corpo todo tatuado. Ela usou de legenda um emoji de coração vermelho, já Austin preferiu ser ainda mais direto e publicou a foto acima na qual está abraçando a diva e escreveu:

Meu amor.

A legenda pode ter acabado com as dúvidas de que eles estão mesmo juntos, mas a foto gerou mais uma confusão. Os fãs brasileiros da cantora viram o clique e logo pensaram em uma coisa:

Como assim a Demi está namorando o MC Guimê?, comentou um fã no Twitter. Ele foi acompanhado por outra internauta que foi além:

Tomei um susto achando q era Justin Bieber e depois olhei e tomei outro susto achando q era MC Guimê!

Mas teve também quem saiu em defesa de Lexa, a esposa do funkeiro:

O que é isso, Demi! O MC Guimê tem mulher já!

Confusões e brincadeiras à parte, Demi parece estar feliz com Austin.