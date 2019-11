Lugares para conhecer durante as férias de 2020

Redação



13/11/2019 | 08:18

2019 está chegando ao fim e os viajantes já começaram a pensar nos passeios do próximo ano. Quem está em dúvida de qual destino conhecer nas férias de 2020 pode ficar de olho nas principais tendências de turismo. A Meliá, rede de hotéis espanhola, reuniu dicas de lugares imperdíveis que estão em alta.

Férias de 2020

Punta Cana, República Dominicana

Punta Cana, na República Dominicana, é o destino certo para quem deseja ver muita beleza. São oito quilômetros de praias com areia branquinha, mar azul e coqueiros. Além disso, a temperatura é amena o ano todo – em torno de 25 graus.

Entre as principais atrações do destino estão mergulho, kitesurfe, windsurfe e passeios de barco e de caiaque. A dica é visitar Isla Saona, Gruta Hoyo Azul e nadar com golfinhos.

Cancún, México

No México, o mar do Caribe atrai turistas durante todo o ano, sendo Cancún um dos destinos mais procurados. Por lá, a temperatura média anual é de 27 graus. Quem se hospeda na cidade, fica próximo a outros destinos famosos que pode ser visitados na mesma viagem, como Playa del Carmen, Cozumel e Playa Mujeres.

O destino também é conhecido pela agitação, como as animadas noites na CocoBongo, que promove festas open bar intercaladas com shows temáticos. Outra atração imperdível é o Parque XCaret, que tem uma série de atividades, como flutuação nos rios subterrâneos, mergulho com golfinhos, piscinas, lagoas de mergulho, viveiro de plantas e animais da região, além de ruínas maias.

Cataratas do Iguaçu

Uma das sete maravilhas naturais do mundo, além de Patrimônio da Unesco, as Cataratas do Iguaçu possuem mais de 270 cachoeiras que chegam a 80 metros de altura. Os passeios incluem visitas às quedas d’água, contato com a natureza e observação de animais.

Outras atrações na região brasileira são os bares de gelo e o Parque das Aves, com viveiros de aves tropicais raras, como araras, flamingos e tucanos. Já do lado argentino, há passeios que costumam agradar bastante os brasileiros, como freeshops e cassinos.

Tanzânia, África

A Tanzânia é um país com belezas naturais e muitas atrações. Além das diversas opções de safáris, há passeios culturais, praias na ilha de Zanzibar e ainda o Monte Kilimanjaro, o pico mais alto da África.

O Parque Nacional de Serengeti é mundialmente conhecido pela Grande Migração, um dos maiores espetáculos da natureza selvagem do planeta e reconhecido como Patrimônio da Humanidade. A atração consiste em mais de um milhão de animais, entre gnus, gazelas e zebras, atravessando planícies da África Ocidental em busca de pastos mais férteis.

Nassau, Bahamas

A capital das Bahamas é mais um destino para quem adora praia. O lazer junto ao mar é o mais procurado, com passeios como parasail, jet ski, canoagem, mergulho, pesca em alto mar e excursões de lancha para ilhas da região.

Cabbage, Montagu, Cable e Paradise são algumas das praias mais famosas da região. Também há outlets e freeshops com promoções bastante atraentes – os charutos cubanos as garrafas de rum fazem sucesso.

Cartagena, Colômbia

Cartagena, na Colômbia, foi Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A opção mais fácil é visitar a área de Bocagrande, mas para visitar uma típica praia caribenha, com areia fininha e mar azul turquesa, a dica é o passeio para a Playa Branca.

Uma das atrações mais populares em Cartagena é o passeio de barco pelas Ilhas Rosario. O arquipélago fica a cerca de 100 quilômetros da costa e é um parque nacional natural, criado para proteger um dos mais importantes recifes de corais do Caribe. Além disso, quem gosta de história pode aproveitar passeios a pé pela Cidade Velha de Cartagena.

Orlando, Estados Unidos

2020 pode ser o ano ideal para realizar o sonho de conhecer ou voltar à terra do Mickey. Isso porque a Disney anunciou a inauguração de várias novidades para o próximo ano. Além do recém-inaugurado espaço dedicado à saga Star Wars: Galaxy’s Edge, no parque temático Hollywood Studios, os complexos receberão atrações de personagens famosos, como Remy, de Ratatouiile, Guardiões da Galáxia e Mary Poppins. Fora isso, a cidade também é ideal para quem quer fazer compras e aproveitar os outlets.

China

A China é um país de contrastes. Milhares de anos de tradições se fundem ao progresso, dando vida a uma enorme nação que abriga várias possibilidades de experiências.

Há atrações para todos os gostos, desde a modernidade de Pequim, com monumentos como a Cidade Proibida e o Templo do Céu, até a futurista Xangai, com grandes arranha-céus e a histórica Xian (porta de entrada para a Rota da Seda e onde é possível contemplar o Exército de Terracota). A sofisticada Hong Kong, com a sua baía formosa e de ambiente cosmopolita, também é uma boa opção. Além disso, é possível navegar pelo Rio Yangtzé – o maior da Ásia – e percorrer a Grande Muralha da China.

