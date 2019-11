13/11/2019 | 04:11



A inflação da Alemanha medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrou alta de 1,1% em outubro em relação ao mesmo mês de 2018, segundo a leitura final publicada nesta quarta-feira, 13, pela agência de estatísticas alemã Destatis. O resultado veio em linha com as previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirmou as estimativas preliminares divulgadas no mês passado pela Destatis.

Na comparação mensal, o CPI alemão avançou 0,1% em outubro ante setembro, também confirmando as projeções dos especialistas. Fonte: Dow Jones Newswires.