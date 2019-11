13/11/2019 | 02:21



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um apelo às milícias civis, na terça-feira, 12, para que patrulhem as ruas do país em meio às ameaças de protestos da oposição. O líder oposicionista Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, convocou uma manifestação contra o regime para o sábado, 16.

Em pronunciamento televisivo, Maduro, sentado entre líderes militares, ordenou que os cerca de 3,2 milhões de civis venezuelanos que integram milícias intensifiquem as rondas nas ruas em todo o país. Ele disse que as mesmas forças "imperialistas" que derrubaram o presidente boliviano Evo Morales no domingo, 10, querem tirá-lo do poder.