PTB será modelo na Costa do Marfim

Raphael Rocha



13/11/2019 | 07:00



Conhecido por criar setores dentro do PTB – como o afro e o mulher –, o deputado estadual Campos Machado, presidente paulista da sigla, agora aposta no PTB internacional, 25º departamento temático do partido. A ideia do parlamentar é a de que o modelo de trabalho do PTB seja adotado em outros países. A primeira parceria foi firmada na Costa do Marfim, país africano, em diálogo entre Campos e o cônsul da Costa do Marfim em São Paulo, Tibe-bi Blaise. Campos, que autorizou Blaise a instalar os ideais petebistas na nação, disse que os futuros filiados na Costa do Marfim precisam estar “alinhados a um trabalhismo moderno, que preserve os ideais históricos de defesa dos trabalhadores, mas evite os extremos e respeite posições das empresas, em saudável convivência, quase simbiose, entre o capital e o trabalho”. A legenda deve se chamar PTCI (Partido Trabalhista da Côte d’Ivoire, Costa do Marfim em francês, a língua local).

BASTIDORES

Sem prévias

Na noite de segunda-feira, o PT de Mauá se reuniu para dar posse à nova executiva do partido na cidade – Getúlio Júnior, o Juninho, foi reeleito para dirigir a sigla –, mas o principal assunto foi como a legenda vai se comportar na eleição do ano que vem. O partido tem o ex-prefeito Oswaldo Dias, o vereador Marcelo Oliveira e o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior na lista de possíveis prefeituráveis, mas, por maioria, o petismo mauaense deliberou pela inexistência de prévias. A ideia é estabelecer até o fim deste ano um candidato por meio de consenso, mesmo se houver mais de um protocolo interno.

Filiações

O PSDB estadual apresentou ontem a filiação de 15 mulheres, destaques para deputada estadual Damaris Moura, para prefeita de Andradina, Tamiko Inoue, e para coordenadora do Procon de Ferraz de Vasconcelos, Juliane Gallo. As novas filiadas foram apresentadas pelo governador João Doria, pelo presidente paulista, Marco Vinholi, e pela deputada estadual Carla Morando, líder do PSDB na Assembleia Legislativa.