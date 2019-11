Câmara de Mauá acelera limpeza de pauta para focar na Sabesp

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



A Câmara de Mauá decidiu acelerar a limpeza da pauta para concentrar as atenções para a concessão da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), prestes a ser concretizada.

A pauta da sessão de ontem foi extensa. Os parlamentares apreciaram 34 itens. Na segunda, os vereadores já haviam realizado sessão extraordinária para votar, em primeiro turno, a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2020.

O objetivo é focar, nas próximas semanas, no processo envolvendo a entrega dos serviços de abastecimento de água à Sabesp. Na sexta-feira, a cúpula da companhia paulista se reuniu com os parlamentares e comunicou que pretende assinar o contrato com o governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB) até o dia 15 de dezembro. Além de a Câmara mauaense ter de aprovar o convênio, há no radar a realização de audiência pública para debater sobre o tema.

RECURSO

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) negou ontem provimento a recurso contra decisão da Justiça de Mauá, de fevereiro, que suspendeu temporariamente a tramitação de um dos pedidos de impeachment de Atila por conta da substituição do vereador Ivan Stella (Avante), que renunciou ao cargo na comissão. Na prática, porém, a decisão não muda o cenário do impeachment, tendo em vista que essa denúncia, a que tratava de quebra de decoro com base nas acusações da Operação Trato Feito, sequer chegou a ser aprovada pelo plenário.