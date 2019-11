Abertos começam com time de boxe andreense como protagonista

do Diário do Grande ABC



13/11/2019



Começam oficialmente hoje os Jogos Abertos do Interior de Marília. A competição, que chega à 83ª edição e vai até o dia 23, reúne 206 municípios de todo o Estado e mais 14 mil atletas. Entre as participantes estão seis cidades do Grande ABC – a única exceção é Rio Grande da Serra. A cerimônia que dá boas-vindas à competição acontece às 19h.

Antes mesmo disso, os atletas iniciam as disputas em 12 modalidades, entre elas algumas que costumam atrair atenções, como basquete, futebol e handebol. Para o Grande ABC, as principais esperanças estão depositadas no forte time andreense de boxe, que terá três lutadores no ringue: Pedro Conceição pega Juliano Cézar (Catanduva), até 63 kg; Kauê Belini desafia Levi Lelis (Guarulhos), até 75 kg; e Felipe Lopes encara Eduardo Santos (Piracicaba), até 91 kg.

A região também será protagonista no handebol. Entre os homens, São Bernardo enfrenta Atibaia; Mauá pega Araçatuba. No feminino, São Caetano desafia Presidente Prudente no sub-20 e São Bernardo encara Araçatuba no livre.