Jogadores esperam reunião no Azulão

Dérek Bittencourt



13/11/2019 | 07:00



Os jogadores do São Caetano esperam para hoje ao menos uma luz sobre os atrasos nos salários e direitos de imagem que se arrastam há mais de um mês e, na segunda-feira, provocaram um pedido de ajuda do elenco e integrantes da comissão técnica em vídeo direcionado ao empresário Saul Klein, antigo parceiro e investidor do clube. Os atletas vivem a expectativa de uma reunião com diretoria e o técnico Marcelo Vilar hoje, mas não querem escutar mais promessas ou desculpas, mas, sim, que atitudes sejam tomadas.

“O treinador e diretoria ficaram de conversar com a gente amanhã (hoje). Estamos esperando. A esperança é grande por uma resposta boa”, disse o zagueiro Sandoval, um dos jogadores com mais tempo de casa no atual elenco do Azulão.

Segundo ele, ainda não houve resposta de Saul Klein sobre a solicitação de auxílio dos atletas, o que também é aguardado para ocorrer hoje. Simultaneamente a esta situação em São Caetano, o empresário estaria em tratativas finais para investir na Ferroviária de Araraquara.

Ontem os jogadores treinaram normalmente, em expediente que deve se repetir até sexta-feira, véspera do decisivo jogo pela final da Copa Paulista, contra o XV de Piracicaba, às 17h, no Estádio Anacleto Campanella. Na ida, vitória são-caetanista por 3 a 2 no Interior.

Ontem, inclusive, começaram a ser vendidos os ingressos para o duelo. Os bilhetes estão disponíveis nos postos de venda habituais, como a sede do clube e o próprio estádio. Os preços são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) para o setor coberto; R$ 20 Inteira e R$ 10 (meia) no descoberto – ambos válidos tanto para torcedores locais quanto visitantes.

SONHO FRUSTRADO?

Uma das ambições dos jogadores do São Caetano era utilizar a premiação dada ao campeão da Copa Paulista, R$ 250 mil (o vice leva R$ 150 mil), para amenizar parte das dívidas do Azulão com atletas e integrantes da comissão técnica. Entretanto, o dinheiro pode sequer chegar às contas do clube,, que segundo informações, estão penhoradas, além de carros, ônibus e direitos federativos de jogadores. Os motivos para chegar a tal condição seriam derrotas em processos trabalhistas.