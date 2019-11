Do dgabc.com.br



12/11/2019 | 21:54



Um sistema de alta pressão no oceano continua influenciando o tempo no Grande ABC, mantendo a entrada de umidade no continente. Assim, essa quarta-feira (13) será de nebulosidade variada, com chances de chuva fraca a moderada no período da tarde e noite. As temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 16°C e máxima de 27°C. Os acumulados de chuva que poderão ocorrer a partir do início de quinta-feira (14), pois a passagem de um ciclone extratropical pelo mar poderá provocar pancadas de intensidade moderada, ocasionalmente forte e com raios.