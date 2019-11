Estudantes percorrem bairro para orientar sobre sarampo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



Diante do avanço dos casos de sarampo – doença que ficou erradicada por cinco anos – e o registro de uma morte em Santo André em outubro devido à doença, cerca de 200 alunos do 1° ano do ensino médio da EE Pedro Cia, no Parque Miami, saíram às ruas para conscientizar a população sobre a importância de se vacinar contra o mal. Com maquetes e folhetos sobre o assunto, os estudantes percorreram ruas do bairro e conversaram com moradores.

Ao todo, foram pelo menos 100 atendimentos durante a semana. A ação foi finalizada ontem na Rua Rio Cachoeira. “O objetivo é mostrar para as pessoas como é esse vírus (Measles morbillivirus) e sua proliferação”, comenta a professora de biologia Tatiane Campos.

A docente destaca que parte da população ainda não conhece os sintomas e consequências da doença, apesar da campanha nacional de imunização. “O esquecimento, a falta de informação e a resistência de não tomar a vacina fazem parte desse cenário.”

Para o estudante João Pedro Campos, 15, o público ficou dividido entre se proteger ou não com vacina. “Alguns achavam que não era necessário tomar a dose recente.”

Entre 18 e 30 de novembro, será realizada a segunda fase da campanha de imunização, voltada a jovens de 20 a 29 anos. O Grande ABC conta com 1.158 casos da doença.