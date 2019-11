Alunos pedem segurança na FSA

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



Alunos, comerciantes e frequentadores da Avenida do Conhecimento, via que cruza as dependências da FSA (Fundação Santo André), na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, reclamam que os casos de furtos e assaltos cresceram nos últimos meses, sobretudo após a retirada da guarita que ficava em frente à instituição.

“De manhã, entre 7h e 8h, costuma ter uma viatura da PM (Polícia Militar) na entrada, mas no período noturno é raro ter algum policiamento”, observou aluna que pediu sigilo.

Atendente de um dos quiosques de açaí contou que, neste ano, a fiação e o botijão de gás do comércio foram roubados, o que obrigou investimento em grades e cadeados para proteger os objetos. “Tudo piorou desde que tiraram a guarita. Começaram a entrar pedintes aqui. Eles chegam nos clientes, pedem um lanche e, quando recebem negativa, há casos em que eles (os pedintes)pegam o que está na mesa e saem comendo”, relatou. Outra comerciante adicionou que os andarilhos chegam a intimidar os clientes.

Estudantes afirmaram que veículos tiveram as janelas quebradas e objetos furtados. Já a falta de controle na entrada dos prédios fez com que duas alunas da Fafil (Faculdade de Filosofia) fossem roubadas no interior da faculdade no dia 5 – situação confirmada em nota pela FSA, cuja equipe de vigilância acionou a GCM (Guarda Civil Municipal), que prendeu o criminoso em flagrante.

O comunicado assinalou que a instituição solicitou auxílio dos órgãos de segurança pública na realização de rondas e instalação de base no local, dado que se trata de via pública. Último pedido foi na semana passada. Sobre o furto de veículos, a recomendação é utilizar o estacionamento particular do local. A faculdade garantiu que aumentou o número de vigilantes e que canal de comunicação para denúncias começará a operar nos próximos dias.

Apesar dos relatos, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que os roubos do 4º DP (Jardim) de Santo André, responsável pela área, caíram 34,04% até setembro deste ano, em comparação a 2018. O mesmo aconteceu com os furtos de veículos, que reduziram 12,35% no período. A nota assegurou que o policiamento da FSA é dever da 2ª Cia do 10º Batalhão da PM e é reorganizado com base na análise de índices criminais. Além disso, o texto orientou registro de boletim de ocorrência para devida investigação.