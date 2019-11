Novo partido se apresenta como 'sonho de pessoas leais a Bolsonaro'

12/11/2019 | 21:02



Em manifesto divulgado nesta terça-feira, 12, o partido Aliança pelo Brasil é apresentado como o "sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Jair Bolsonaro".

"Aliança é união e é força. E a Aliança pelo Brasil é o caminho que escolhemos e queremos para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes", diz o manifesto.

Mais cedo, em reunião com deputados, o presidente anunciou que deixou o PSL para criar o novo partido. A ideia é colher por meio digital, em poucos meses, as cerca de 500 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar a sigla do papel até abril de 2020 e lançar candidatos às eleições municipais.

O manifesto diz que a "aliança" é com as "famílias, com as pessoas de bem, com os trabalhadores, com os empresários, com os militares, com os religiosos e com todos aqueles que desejam um Brasil realmente grande, forte e soberano". O texto ressalta temas presentes no vocabulário do presidente Bolsonaro, como "Brasil soberano" e "ordem". Bolsonaro espera levar cerca de 30 de 53 deputados do PSL ao novo partido, quando ele for criado.

Abaixo, a íntegra do manifesto:

"ALIANÇA PELO BRASIL

Por isso estamos formando uma nova Aliança pelo Brasil. A Aliança por um país da liberdade, da prosperidade, da educação, da ética, da meritocracia, da transparência, do respeito às leis, da segurança e da igualdade para homens e mulheres no trabalho, na política e em todos os campos do desenvolvimento social.

Nossa Aliança se dirige a abrigar essa grande maioria de brasileiros e brasileiras que clamam por uma nova ordem de referências éticas e morais, que conduzam nossa gente honesta e trabalhadora de volta às ruas, às praças e a todos os recantos das cidades com segurança e com muito orgulho do país que ajudam a construir.

Nossa Aliança é com as famílias, com as pessoas de bem, com os trabalhadores, com os empresários, com os militares, com os religiosos e com todos aqueles que desejam um Brasil realmente grande, forte e soberano.

Por tudo isso o nosso novo destino é a Aliança pelo Brasil, a Aliança.

Isso mesmo! Muito mais que um partido, é o sonho e a inspiração de pessoas leais ao Presidente Jair Bolsonaro, de unirmos o país com aliados em ideais e intenções patrióticas.

Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios, dos "espertos", dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmo mantêm, para se fartar.

Portanto, convidamos você a ser um voluntário e a apoiar este sonho que está pronto para acontecer com a Aliança pelo Brasil - Aliança. Um partido inovador, integrado, transparente e aberto à participação dos brasileiros todos os dias, todas as horas, e capaz de se comunicar com as suas bases e filiados por meio das mais modernas e eficientes ferramentas de comunicação.

Aliança é participar, é inovar e é transformar nossa terra num novo e próspero Brasil.

Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!"