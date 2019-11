Prefeitura interdita depósito irregular no Jardim Milena

Do Diário do Grande ABC



12/11/2019 | 20:19



A Prefeitura de Santo André realizou nesta terça-feira (12) a interdição de um depósito de areia clandestino que dividia terreno com o Parque Estadual Chácara Baronesa. O estabelecimento funcionava na Rua José Fernando de Medina Braga, no Jardim Milena.

A interdição realizada pelo Departamento de Controle Urbano, da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, foi a segunda ação na região, que já encerrou as atividades de um ferro-velho no mesmo local. A Prefeitura tem como objetivo tomar posse do imóvel para dar nova utilização ao mesmo e evitar outras invasões.

“É importante destacar a participação da população, que realiza as denúncias. Essa ação foi importante para proteger e resguardar o parque, que historicamente passa por problemas”, disse o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.