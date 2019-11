Receita apreende cocaína em carga de café no porto de Santos

12/11/2019 | 19:31



Em uma ação realizada nesta terça-feira, 12, no interior de um terminal de contêineres situado no porto de Santos, equipes da Alfândega localizaram 1.096 quilos de cocaína escondidos em uma carga de café com destino à Europa.

A carga regular era composta de café verde acondicionado em sacos de juta. O destino final seria o Porto de Antuérpia, na Bélgica.

A carga foi selecionada para conferência através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva por scanner.

A Equipe K9, de cães de faro, da Receita, participou da operação e sinalizou positivamente para a presença de drogas.

Aberto o contêiner, foram localizados 33 sacos da mercadoria declarada. Havia, aproximadamente, 30 tabletes de cocaína agrupados em fardos de 10 tabletes em cada saco "contaminado".

Em função das características observadas na operação, a Alfândega suspeita ter ocorrido a técnica criminosa denominada "rip-on/rip-off", em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega informou que a droga interceptada foi entregue à Polícia Federal, que acompanhou a operação a partir de sua localização e prosseguirá com as investigações a partir das informações fornecidas pela Alfândega.