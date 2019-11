Semasa. 50 anos. Resistência

Em 13 de novembro de 1969 o Departamento de Água e Esgoto de Santo André ganhava autonomia com a criação de uma autarquia municipal, o Semasa, obra pensada e idealizada pelo engenheiro Antonio Pezzolo, que três anos depois, em 1972, seria eleito prefeito.

Ao longo de 50 anos, o Semasa agigantou-se. Absorveu setores como resíduos sólidos, coleta e reciclagem de lixo, varrição, aterro sanitário, gestão ambiental e drenagem.

Criava-se um sistema integrado modelar na área ambiental. Avanço técnico, de um lado; dívidas acumuladas de outro; de tal maneira que os serviços de água e esgoto, neste ano de 2019, foram repassados à estatal Sabesp, o que originou um quase cataclismo municipal: seria o fim do Semasa, sonho de tantos, entre os quais os pouco mais de 1.000 funcionários da autarquia?

“A família Semasa sobrevive. Acho que a tempestade já passou. Não temos interesse de cortar o emprego de ninguém. Queremos fazer deste limão uma limonada. Tenho certeza que o Semasa vai permanecer para sempre. Duvido que qualquer gestor público consiga fazer uma gestão minimamente eficiente sem o Semasa estar presente”, declara Almir Cicote, o atual superintendente do Semasa, em entrevista ao programa Memória na TV desta semana.

Cicote, durante toda a entrevista, demonstra otimismo: “Não existe sequer um bairro de nossa cidade que não tenha uma prestação de serviço do Semasa. Podem ter certeza que ainda faremos muito por Santo André. É um grande orgulho poder trabalhar com essa equipe”.

Concretamente, para celebrar o cinquentenário e mostrar a disposição governamental de preservar o Semasa, reorganizando-o, a empresa reúne hoje os seus colaboradores num cinema da cidade divulgando livro e vídeo com a sua história. E haverá uma grande festa, em dezembro, de confraternização.

Mais otimismo do superintendente, afirmando que nem ele nem o prefeito Paulo Serra pretendiam repassar água e esgoto à Sabesp, mas que não havia outra saída:

- Por onde você passa na cidade há uma obra do Semasa. Tudo lembra o Semasa, uma Prefeitura à parte.

- Todo esse trabalho não poderia se perder. Por isso, vamos continua juntos, unidos, fortes, e vamos iniciar a construção de uma nova história dentro do Semasa.

- Manteremos todos os colaboradores, uma parte será cedida por um período à Sabesp.

- O Semasa vai continuar e para tal vamos precisar de todos, com os seus serviços, experiência e conhecimentos técnicos.

Diário há 30 anos

- Diogo de Alcalá (Espanha, Andaluzia, 1400 – Alcalá de Henares, perto de Madri, 1463). Missionário nas Ilhas Canárias. É um dos santos mais populares da Espanha e da América Latina. Representado no humilde hábito de irmão leigo franciscano, com batina de saco, cordão e chaves para indicar suas funções de porteiro e cozinheiro.

Santos do dia

Nota – Com unidade em Rudge Ramos, a Cestas de Natal Amaral funcionava em instalações hoje ocupadas pela Garagem Municipal de São Bernardo.

1959 – De um anúncio dos jornais: “A volta triunfante do gigante Amaral com o novo concurso gigante para 1960”.

O homem tinha saído de Campinas, com destino a Santos, a pé. Depois de passar pelo Centro de São Bernardo, faltaram-se as forças para prosseguir viagem.

1919 – Encontrado morto, no Caminho do Mar, adiante de São Bernardo, um homem pobremente trajado, aparentando ter 50 anos de idade. O corpo foi examinado pelo Dr. Leite Barros, que constatou ter sido morte natural.

São Caetano – Documentos e objetos da extinta Sociedade Beneficente Príncipe de Nápoles são entregues ao Museu Municipal. Faz parte do acervo uma bandeira confeccionada à mão na Itália em 1892.

Nota – O shopping não existe mais. Suas instalações, na entrada do Centro da cidade, foram demolidas e o espaço aguarda destino.

São Bernardo – Reinaugurado o ABC Shopping com um novo nome: Best Shopping. Inicia-se uma série de mudanças empreendidas pela empresa JF, para levantar o fraco movimento das 140 lojas.

Eleições Presidenciais – Estratégia de Collor é atacar Brizola para disputar com Lula.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 13 de novembro:

- No Mato Grosso do Sul, Dois Irmãos do Buriti

- No Ceará, Meruoca

- No Paraná, Mirador

- Em Goiás, Nova Aurora, Palmelo e Santa Tereza de Goiás

- Na Bahia, Ubaíra

Fonte: IBGE