Estradas receberão até 380 mil veículos durante o feriado

Da Redação



12/11/2019 | 18:42



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), aguarda a passagem de 250 até 380 mil veículos em direção à Baixada Santista durante o feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira (15). A contagem será iniciada às 0h desta quinta-feira (14) e se estenderá até 23h59 do domingo (17).

Com base na expectativa desse movimento, a concessionária deve implantar a Operação Descida (7X3) a partir das 11h da quinta-feira, com previsão de permanecer em vigor até 17h59 da sexta-feira. No sábado (16), se necessário, o mesmo esquema será montado entre 8h e 11h59. Nessa configuração, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da Via Anchieta e também a pista sul da Imigrantes. Para subir, os usuários deverão seguir apenas pela pista norte da Imigrantes.

Para o retorno dos motoristas à Capital a Operação Subida (2x8) está prevista para entrar em vigor a partir das 18h do sábado, com permanência até às 2h do domingo. A mesma operação deve ser implantada entre 8h do domingo e 2h segunda-feira. Durante esses períodos, a subida da Serra será realizada pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será somente pela pista sul da Anchieta.

A inversão de sentido das rodovias do SAI, durante as operações de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes.