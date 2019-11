12/11/2019 | 18:27



O presidente americano, Donald Trump, afirmou que as barreiras tarifárias impostas pela União Europeia (UE) aos Estados Unidos são "terríveis" e, "em muitos casos, piores que as da China". Os comentários foram feitos em discurso no Clube Econômico de Nova York.

"A UE nos tarifa em muitas coisas e não os tarifamos em nada, e eles acham isso justo", ironizou. A crítica vem um dia antes do fim do prazo - até esta quarta-feira - para que Trump decida sobre a possível imposição de tarifas à automóveis importados do bloco europeu.