Ribeirão Pires terá ações de saúde na Vila do Doce

Da Redação



12/11/2019 | 18:29



A Prefeitura de Ribeirão Pires promove nesta quinta-feira (14) o ''Dia D'' do Programa Saúde na Escola. O evento será realizado na Praça Central da Vila do Doce (Rua Boa Vista), das 9h às 16h, com diversas atividades gratuitas.

A programação contará com peças teatrais apresentadas pelos professores das escolas municipais Yohihiko Narita, da Santa Luzia, e Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas, da Quarta Divisão, abordando o tema sobre combate ao mosquito Aedes Aegypty e alimentação saudável, além de aulas de dança e distribuição de suco verde.

Durante todo o dia, haverá exposição de trabalhos pedagógicos promovidos na rede municipal de sobre alimentação saudável, horta, combate ao transmissor da dengue, entre outros. Estarão disponíveis ainda os serviços de aferição do IMC (Índice de Massa Corpórea), orientações sobre cobertura vacinal, infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, exame preventivo ao câncer bucal, além de orientações sobre saúde bucal.

Programação:

11h – Apresentação Teatral Um mosquito é maior que uma nação. Só que não

11h30 – Aula de dança com ritmo

13h30 – Entrega de certificado aos alunos da EM Maria Siqueira de Paula

14h – Apresentação Teatral Meu querido rabanete

14h30 - Apresentação Teatral Um mosquito é maior que uma nação. Só que não

15h - Aula de dança com ritmo