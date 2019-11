Prédio da Força Tática de S.Bernardo é revitalizado

Da Redação



12/11/2019 | 18:22



A Prefeitura de São Bernardo entregou nesta terça-feira (12) a reforma de edifício onde está instalado o efetivo da Força Tática, no 40º Batalhão da Polícia Militar, no Parque Espacial. O espaço recebeu manutenção geral da cobertura, partes hidráulica e elétrica, bem como a troca de pisos, portas e janelas –investimento de R$ 150 mil.

“A segurança pública não é apenas dever do Estado, mas de todos nós, inclusive da Prefeitura. Essa revitalização tem o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos policiais”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB). Para o comandante da PM no Grande ABC, coronel Renato Nery Machado, o governo do Estado se comprometeu a conceder verba para a troca do telhado do prédio. “Essa união promove celeridade na resolução das questões administrativas, como a manutenção predial”, complementou.

O 40º Batalhão da Polícia Militar é um dos edifícios concedidos pela administração por meio da Lei Municipal 6.329/2014. A medida concede o direito real de uso de próprios municipais à Fazenda do Estado por 30 anos. A partir disso, a Secretaria da Segurança Pública pode ampliar ou construir no espaço.

Ainda em São Bernardo, foram cedidos imóveis para abrigar a 3ª Cia do 40º Batalhão da Polícia Militar, no Parque dos Pássaros; 4ª Cia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no Baeta Neves, e as bases comunitárias localizadas no bairro Assunção (Praça Giovanni Breda), Jordanópolis (Avenida São Paulo, 333), Rudge Ramos (Praça São João Batista), Pauliceia (Rua Álvaro Alvim, 569) e Jardim Silvina (Avenida General Barreto de Menezes, 301).