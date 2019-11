Flávia Alessandra fala sobre primeira vez com o marido Otaviano Costa: - Parecia uma coisa de terror

12/11/2019 | 18:10



Na estreia de seu canal de YouTube, o Otalab, o apresentador Otaviano Costa contou com a presença da esposa, Flávia Alessandra. Focado no assunto primeiras vezes, o vídeo abordou as primeiras vezes dos dois como casal.

Flávia e Otaviano falaram sobre tudo. Desde doces que a atriz esconde dele - e o marido acha - até a primeira vez que a Flávia passou mal por ter bebido muito. Mas, a mais bombástica foram os detalhes sobre a primeira noite romântica dos dois - que aparentemente foi bastante desastrosa.

- Ele morava em um apartamento em São Paulo que eu chamava de caverna, não tinha ventilador nem ar condicionado, recordou Flávia.

Porém, a atriz conta que a casa tinha uma banheira e, entre uma taça de vinho e outra, a tentativa de romance acabou completamente quando Otaviano derrubou vinho tinto na cara da atual esposa.

- Ao invés de dormir no hotel, ele tinha uma banheira, vela, vinho. Foi a primeira taça, a segunda, a gente conversando muito, até que ele tacou o vinho tinto direto na minha cara. Meu olho ardia! Parecia uma coisa de terror!, falou.

- O filme Carrie: A Estranha na hora que cai o sangue na cabeça da menina, comparou Otaviano ao se lembrar da cena.

Os dois também falaram um pouco sobre o tópico ciúmes. O casal, que está junto há 13 anos, tinha várias situações para recordar. Flávia logo lembrou que contracenou com Claudia Raia e reclamou que o maridão é bem intenso nas cenas de romance e abre a boca para beijar. Otaviano, em contrapartida, recordou da vez que Flávia trabalhou com Malvino Salvador, e, em meio a várias brincadeiras, deu razão à mulher ter dito que sairia com ele:

- Malvino, você é bem gostoso, brincou.