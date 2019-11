TCE rejeita contas de 2017 de Atila Jacomussi

Júnior Carvalho

12/11/2019



A primeira câmara do TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou a contabilidade de 2017 da Prefeitura de Mauá, primeiro ano de gestão do prefeito Atila Jacomussi (PSB). Cabe recurso no próprio tribunal e, se o parecer negativo for mantido, o socialista ficará na dependência de absolvição da Câmara.

Segundo o relator das contas no TCE, conselheiro Samy Wurman, houve “expressivo deficit orçamentário”, na ordem de 32%, “demonstrando que o orçamento foi superestimado”. Ele alertou que a administração Atila, a despeito de vislumbrar problemas de arrecadação – a peça foi formulada na gestão do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, atual Pros) –, o governo não adotou mecanismos de contenção de despesas ou limitação de empenho financeiro.

A avaliação das contas esteve presente na sessão da semana passada, mas a defesa do socialista argumentou que havia herdado diversos problemas financeiros, como restos a pagar. Apesar das recomendações de órgãos de controle pela emissão do parecer negativo, Wurman acolheu pedido dos advogados de Atila para que houvesse transferência de data do julgamento.

A equipe do Diário entrou em contato com a Prefeitura de Mauá e aguarda manifestação do governo Atila.