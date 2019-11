Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



O MIS (Museu da Imagem e do Som – Avenida Europa, 158. Tel.: 2117-4777), de São Paulo, continua com programa Notas Contemporâneas, ação mensal que registra depoimentos de importantes nomes do cenário musical brasileiro. Em novembro, quem passa pela atividade é o cantor e compositor José Ribamar Coelho Santos, mais conhecido como Zeca Baleiro. Ele visita o centro cultural paulista hoje, a partir das 20h. A entrada é franca, com os ingressos sendo distribuídos na bilheteria do local uma hora antes.

Dono de canções como Flor da Pele, Lenha e Telegrama, ele foi chamado previamente para gravar longo depoimento em estúdio e esse material passa a integrar o acervo do museu. Nesta quarta-feira, Baleiro participa de entrevista com mediação do músico e historiador Cacá Machado e promete relembrar histórias pessoais e profissionais sob os olhos atentos do público espalhado pelo auditório.

A Banda MIS sobe ao palco também para apresentar releituras de alguns dos sucessos do artista. Figuras como Nando Reis, Dinho Ouro Preto, Fernanda Abre, Roberto Menescal e Baby do Brasil já estiveram no Notas Contemporâneas.