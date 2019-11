Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



13/11/2019 | 07:00



O Teatro Municipal de Santo André (Praça IV Centenário) abre as portas para a cerimônia de premiação da segunda edição do Concurso de Escrita Literária, organizado pelo Núcleo de Escritores do Grande ABC. O evento acontece hoje à noite, a partir das 19h, com entrada gratuita para todo o público.

A ação foi realizada com alunos da EE Professora Inah de Mello, no Parque das Nações, que também é responsável pelo desafio. Todos os textos foram desenvolvidos com o tema Mundo Novo. Como forma de instigar os jovens participantes para o universo literário, foram realizadas quatro oficinas de escrita criativa nas instalações da Biblioteca Cecília Meireles. Os vencedores receberão medalhas e livros, com todos os textos sendo reunidos em publicação especial. A festa contará com a participação especial da orquestra andreense do Projeto Locomotiva, responsável pela abertura musical da noite.