Cássio volta aos treinamentos do Corinthians e deve ser titular no domingo

12/11/2019 | 17:16



O Corinthians deve ter o retorno do goleiro Cássio neste domingo, às 18 horas, na partida contra o Internacional, na Arena Corinthians, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto envolve dois concorrentes diretos por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Fora dos últimos dois jogos por dores no quadril, o goleiro treinou sem limitações nesta terça-feira, na reapresentação do elenco após dois dias de folga. A tendência é que ele volte a ser titular no lugar de Walter, que atuou diante de Fortaleza e chegou a defender um pênalti no clássico contra o Palmeiras.

"A saída com o goleiro é importante para dar fôlego ao seu time. Fizemos uma estratégia para ficar com a bola e abrir as linhas do Palmeiras. E a gente não conseguia ter sustentação. Essa foi a dificuldade. Minha maior alegria é fazer no campo o que foi passado no vestiário. Colocando a prática de jogar com a bola no chão, eles são muito inteligentes para isso", destacou Dyego Coelho, técnico interino do Corinthians.

O lateral-direito Fagner, que também não jogou nas últimas duas partidas em função de dores na coxa direita, ainda não tem seu retorno confirmado. O jogador realizou trabalhos específicos com os fisioterapeutas Lucas Freitas e Luciano Rosa. Em dado momento do treino, teve uma longa conversa com Coelho sobre o posicionamento do time.

O atacante Everaldo, que se recupera de cirurgia no púbis, foi a campo também no CT Joaquim Grava para trabalhos específicos. Ele ainda não tem data para voltar a ser relacionado.

Diante do Internacional, o Corinthians não terá o volante Gabriel, suspenso, o meia Pedrinho, na seleção sub-23, e o zagueiro Bruno Méndez, convocado para os amistosos da seleção principal do Uruguai. O clube paulista volta a treinar na tarde desta quarta-feira, com um jogo-treino diante do Atibaia, no CT.