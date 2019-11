Financiamentos de veículos têm o maior volume desde 2014

Da Redação, com assessoria



12/11/2019 | 17:18

As vendas financiadas de veículos em outubro de 2019 somaram 569,4 mil unidades, entre novos e usados, incluindo automóveis leves, motos e modelos pesados. Esse número representa um aumento de 14,9% em relação a outubro de 2018 e o maior volume para o mês desde 2014, quando 579.101 unidades foram vendidas a crédito. Os dados são da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.

Desse total, 211,7 mil unidades representam veículos novos – 11,2% a mais do que em outubro do ano passado. Já os usados (357,7 mil) tiveram uma alta de 17,3% na mesma base de comparação.

Considerando apenas autos leves, os financiamentos de usados cresceram 16,4% em outubro (na comparação com o mesmo mês do ano anterior). Já os financiamentos de autos leves zero quilômetro acumularam alta de 4,6%, na mesma base de comparação.

